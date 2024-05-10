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        Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bini aşkın yolcu seyahat etti

        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı nisanda 97 bin 155 yolcu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 12:23 Güncelleme: 10.05.2024 - 12:23
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        Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bini aşkın yolcu seyahat etti
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        Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı nisanda 97 bin 155 yolcu kullandı.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Rize-Artvin Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        DHMİ verilerine göre, nisanda yurt içi 641, yurt dışı 3 olmak üzere 644 uçuş gerçekleştirilen havalimanından 97 bin 155 yolcu yararlandı.

        Havalimanından bu dönemde 720 ton yurt içi ve yurt dışı bagaj ve kargo taşındı.

        Ocak-Nisan 2024 döneminde ise Rize-Artvin Havalimanı'nda uçak trafiğinin 2 bin 406, yolcu trafiğinin 337 bin 37 kişi, yük trafiğinin ise 2 bin 403 ton olarak gerçekleştiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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