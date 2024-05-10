Trabzon ve çevre illerde eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesine tepki

Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Bayburt'ta eğitim sendikaları, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın, yabancı uyruklu öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Trabzon'da, Hükümet Konağı önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüdü.

Türk bayrağı ve olayı kınayan çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, öldürülen meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Grup adına açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, çoğu okulda güvenlik görevlisi bulunmaması ve kamera sistemi olmamasının şiddet olaylarına zemin hazırladığını söyledi.

Dilber, sendika olarak şiddetin önlenmesi, etkili ve caydırıcı tedbirler geliştirilmesi, eğitim çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının yasal koruma altına alınması amacıyla 2019 ve 2023'te iki kez kanun teklifi hazırlayarak milletvekilleri aracılığıyla TBMM'ye ilettiklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığından kamu ve özel ayrımı yapmadan şiddete yönelik özel bir politika geliştirilmesini talep ettiklerinin altını çizen Dilber, okullarda rehberlik birimlerinin daha etkin hale getirilmesi ve rehber öğretmen sayısının artırılması gerektiğini ifade etti.