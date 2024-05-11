Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 13:02 Güncelleme: 11.05.2024 - 13:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

        Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Rize temsilcisi, 49 puanla averajla 8. sırada bulunuyor.

        Çaykur Rizespor'da sakatlığın ardından tedavilerine devam edilen Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak.

        Tedavileri süren kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Casper Hojer ve Mithat Pala'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.

        Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi, Çaykur Rizespor 5-1 kazanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        POS cihazlarıyla yapılan tahsilatlar radarda
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        İsrail Refah'ın boşaltılmasını istedi
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        7 yıl önce kaybolmuştu! Töre katliamına 12 tutuklama!
        "Bu işlere artık son!"
        "Bu işlere artık son!"
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü’den ‘çöl tozu’ uyarısı!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Eşini ve annesini öldürdü! Davanın seyri değişti!
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Fenerbahçe'de dört eksik
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor olabilir!
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Cezası belli oldu! "Yakmam için 100 bin lira verdiler!"
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        Milyonlarca liralık soygun yaptılar! Rezidansta yakalandılar!
        En çok kazandıran film serileri
        En çok kazandıran film serileri
        Yaprak dökümü!
        Yaprak dökümü!
        Haftaya onlar damga vurdu
        Haftaya onlar damga vurdu
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        "Sadece 5 kişi kaldık"
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        İbrahim öğretmenin ardından... Kızı eve geç gitti! Okulu bastı!
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        TIR sürücüsünden uyuşturucu iddiası
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Beta Enerji üretimini üçe katlıyor
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        Yılın moda olayının hatırlattıkları
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?
        "Rahatlama boşluğu" yok: Kadınlar neden daha yorgun?

        Benzer Haberler

        Trabzon ve çevre illerde eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesin...
        Trabzon ve çevre illerde eğitim sendikalarından okul müdürünün öldürülmesin...
        Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bini aşkın yolcu seyahat etti
        Rize-Artvin Havalimanı'ndan nisanda 97 bini aşkın yolcu seyahat etti
        "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" Rize'de başladı
        "15. Ulusal Hepatoloji Kongresi" Rize'de başladı
        ÇAYKUR, 2024 yılı kampanyasının ilk haftasında 14 bin ton yaş çay aldı
        ÇAYKUR, 2024 yılı kampanyasının ilk haftasında 14 bin ton yaş çay aldı
        KOAH'ın yeni mutasyonu 'Q0 RİZE'
        KOAH'ın yeni mutasyonu 'Q0 RİZE'
        Rize'de 11 suçtan aranan hükümlü mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede...
        Rize'de 11 suçtan aranan hükümlü mutfak tezgahının altındaki gizli bölmede...