Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Rize temsilcisi, 49 puanla averajla 8. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığın ardından tedavilerine devam edilen Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak.
Tedavileri süren kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Casper Hojer ve Mithat Pala'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi, Çaykur Rizespor 5-1 kazanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.