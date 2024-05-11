Rize'de trafik kazasında yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor
Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor.
Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor.
Yeniköy Mahallesi Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde M.M.K'nin (30) kullandığı 53 AC 122 plakalı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Gürcü uyruklu Olga K. ile Maya M'nin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Olayın ardından kaçan ancak bir süre sonra polislere teslim olan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
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