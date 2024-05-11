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        Rize'de trafik kazasında yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor

        Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 11.05.2024 - 14:58
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        Rize'de trafik kazasında yaralanan 2 kişinin tedavisi sürüyor
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        Rize'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan yabancı uyruklu 2 kişinin tedavisi devam ediyor.

        Yeniköy Mahallesi Menderes Bulvarı'nda akşam saatlerinde M.M.K'nin (30) kullandığı 53 AC 122 plakalı otomobilin yaya geçidinde çarpması sonucu yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Gürcü uyruklu Olga K. ile Maya M'nin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

        Olayın ardından kaçan ancak bir süre sonra polislere teslim olan sürücünün emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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