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        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti

        Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:26
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        Rize'de sağlık çalışanları "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti
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        Rize'deki hastanelerde görev yapan doktorlar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan grup, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

        "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan grubun yürüyüşüne bazı vatandaşlar da destek verdi.

        Grup adına açıklama yapan Tıp Fakültesi öğrencisi Yusuf Güzel, 7 aydır devam eden soykırım ve zulme sabreden onurlu Gazze halkına ve bütün zorluklar içerisinde açlığa, ilaçsızlığa rağmen kendi canı pahasına hastaları için var gücüyle çalışan Gazze'nin şerefli hekimlerine ve sağlık çalışanlarına büyük saygı duyduklarını söyledi.

        Gazze'de taş üzerinde taş koymayan işgalci İsrail'in son günlerdeki hedefinin Refah kenti olduğunu belirten Güzel, şunları kaydetti:

        "Refah, saldırıların başından beri güvenli bir yer umudu ile 1,3 milyon Filistinlinin sığındığı 55 kilometrekarelik toprak parçası. Haktan, hukuktan, vicdandan, insanlıktan nasibini almamış İsrail, 7 aydır güvenli olduğu iddiası ile insanları göçe zorladığı Refah'a şimdi karadan ve havadan saldırmaya başladı. Adeta bir açık hava hapishanesi olan Filistin'in dünya ile tek bağı olan Refah'ta da soykırımdan başka kelimeyle anlatılmayacak bir zulüm yaşanıyor. Çaresiz halk, Gazze'nin yerle bir edilmiş kuzey kesimlerine doğru ilerlemek zorunda kalıyor."

        İsrail'in zalimliğinin ve zulmünün gittikçe arttığını vurgulayan Güzel, "Zalimin sonu yaklaştıkça zulmü artar ve daha da azgınlaşır. Senin de sonun yaklaştı. Geçmişteki tüm zalimler gibi senin de tarihin kara sayfalarında adın geçecek ve lanetle anılacaksın." dedi.

        Güzel, bugün zulme susanların ve yardımcı olanların ilerde utancından kaçacak delik arayacağını ve yargılanmaktan kurtulamayacağını savunarak, "Elbet bugünler de tarih olacak. Biz Gazze'yi unutmadığımız, unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koştuğumuzda, imkan ve şartlar müsait olmadığında eylemle yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını haykırdığımızda, dua ile Allah'tan yardım, sabır ve metanet dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler mazlumlar olacaktır." diye konuştu.

        Kentte 26 haftadır sessiz yürüyüş gerçekleştiren grup, açıklamanın ardından dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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