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        Rize-Trabzon güzergahındaki minibüsçülerden kontak kapatma eylemi

        Rize-Trabzon güzergahında çalışan minibüs şoförleri, hatta yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla 10 dakika kontak kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 11.05.2024 - 15:55
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        Rize-Trabzon güzergahındaki minibüsçülerden kontak kapatma eylemi
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        Rize-Trabzon güzergahında çalışan minibüs şoförleri, hatta yaşadıkları soruna dikkat çekmek amacıyla 10 dakika kontak kapattı.

        Rize-Trabzon dolmuş durağında bir araya gelerek kontak katapan SS 10 No'lu Minibüs Kooperatifi üyeleri, gecikme dolayısıyla araçtaki yolculardan özür diledi ve tatlı ikram etti.

        Hatta çalışan 41 şoför ise yaşadıkları sorunlara tepki göstermek amacıyla konvoyla şehir turu attı.

        Kooperatif Başkanı Birol Bektaş, gazetecilere, Rize-Trabzon hattına kayıtlı 82 plakadan 41'inin pandemi dönemindeki yolcu azalması nedeniyle askıya alındığını söyledi.

        Bektaş, hatta 41 minibüsle ulaşımın sağlandığını belirterek, "Servis adına buraya gelip taşımacılık yapıyorlar korsan minibüs olarak. Oysa biz pandemide işler azaldığı için araç sayımızı düşürdük. Bunu fırsat bilerek taşımacılık yapmaya çalışanlar korsan yolcu taşıyorlar. Yetkilere bildirmemize, ellerinden geleni yapmalarına rağmen yeterli olmadı. Sessiz eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldık." dedi.

        Haksız kazancın söz konusu olduğunu, kendilerinin vergi ödediğini anlatan Bektaş, yetkililerden, hukuki yollara da başvurdukları sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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