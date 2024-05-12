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        Rize'de hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi

        Rize'de, kutsal topraklara gidecek 205 kişilik hac kafilesi için uğurlama merasimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 00:56 Güncelleme: 12.05.2024 - 00:56
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        Rize'de hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi
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        Rize'de, kutsal topraklara gidecek 205 kişilik hac kafilesi için uğurlama merasimi yapıldı.

        Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 197 hacı adayı ile 8 görevli için Rize Şeyh Camisi önünde program düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, yıllardır hac farizası yerine getirmeyi bekleyen hacı adayları ile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

        İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AA muhabirine, Rize ve Artvin'den 240 hacı adayını sabaha karşı Rize-Artvin Havalimanı'ndan yolcu edeceklerini söyledi.

        Hac ibadeti sırasında unutulmaz anlara tanıklık edildiğini anlatan Çakmakçı, "Yaklaşık 14 yıldır bekleyen büyüklerimiz var. Sevinç ve özlemle bekleyenler, hasretlerine kavuşmuş olacaklar." dedi.

        Hacı adaylarından 70 yaşındaki Yusuf Demirel, 14 yıldır hac için sıra beklediğini belirterek, "Bu sene çıktı. Beş aydır bu yolculuğuna hazırlanıyorum. Çok farklı bir duygu." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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