Rize'de hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi

Rize'de, kutsal topraklara gidecek 205 kişilik hac kafilesi için uğurlama merasimi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 197 hacı adayı ile 8 görevli için Rize Şeyh Camisi önünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programda, yıllardır hac farizası yerine getirmeyi bekleyen hacı adayları ile yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AA muhabirine, Rize ve Artvin'den 240 hacı adayını sabaha karşı Rize-Artvin Havalimanı'ndan yolcu edeceklerini söyledi.