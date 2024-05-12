Rize'de yaş çay bahçesinde yamaçtan düşen kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaş çay bahçesinde hasat yapan H.İ.S. (30), yamaç arazide havanın da yağışlı olması nedeniyle dengesini kaybederek yuvarlandı.

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