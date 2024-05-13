Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, bir şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 222,69 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde öğütmek için kullanılmış öğütücü ve bir paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.