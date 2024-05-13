Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, bir şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 222,69 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde öğütmek için kullanılmış öğütücü ve bir paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

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