Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de başladı

Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de düzenlenen açılış programıyla başladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Yenişehir Spor Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından kendi kategorilerinde derece yapmış satranç oyuncularını Rize'de ağırladıklarını söyledi.

Satrancın, lisanssız sporcuların en çok tercih ettiği spor dallarından biri olduğunu belirten Baydaş, "Her yaştan aktif sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve özel mekana ihtiyaç duymadan her yerde yapılabilecek muhteşem bir etkinliktir." dedi.