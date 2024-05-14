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        Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Rize'de defnedildi

        Ankara'nın Polatlı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 17:57
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        Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Rize'de defnedildi
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        Ankara'nın Polatlı ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

        Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen Halil ve eşi Emriye Yılmaz için merkeze bağlı Selimiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.

        Yılmaz çiftinin cenazeleri, yağmur nedeniyle çay fabrikası içinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Aynı kazada hayatını kaybeden Handan Turan'ın cenazesinin Bursa'da defnedildiği, kazanın, çiftin en küçük oğullarının Adana'daki düğün töreninden Bursa'ya dönerken meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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