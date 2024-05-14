Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Rize'de defnedildi

Ankara'dan Bursa istikametine seyir halindeki hafif ticari aracın takla attığı kazada ölen Halil ve eşi Emriye Yılmaz için merkeze bağlı Selimiye köyünde cenaze töreni düzenlendi.

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