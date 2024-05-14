Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı

Kar kalınlığı bazı bölgelerde ise 5 santimetreyi aştı.

Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

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