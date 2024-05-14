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        Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı

        Rize'nin yüksek kesimleri yağışın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:51
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        Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
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        Rize'nin yüksek kesimleri yağışın ardından beyaza büründü.

        Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar ile İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Anzer Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar kalınlığı bazı bölgelerde ise 5 santimetreyi aştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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