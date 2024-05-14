ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 70 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayında başvuru olmadığından KPSS şartı olmaksızın yeniden ilana çıkıldı.