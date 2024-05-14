Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 21:29 Güncelleme: 14.05.2024 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇAYKUR'a alınacak 1002 mevsimlik işçi için kura çekildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

        ÇAYKUR bünyesindeki 49 fabrikada çalışmak üzere başvuran 41 bin 465 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

        Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1002 asil ve 1002 yedek isim belirlendi.

        Ayrıca, 70 kişilik çay eksperi kadrosuna yeterli sayında başvuru olmadığından KPSS şartı olmaksızın yeniden ilana çıkıldı.

        Yaklaşık 11 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları, sendika ve parti temsilcileri, muhtarlar, diğer yetkililer ve basın mensupları takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Candan kardeşler hakkında iddianame hazırlandı! İşte istenen ceza...
        Yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
        Yerinden edilenlerin sayısı 75,9 milyona ulaştı
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        İsrail'den Refah Sınır Kapısı iddiası
        İsrail'den Refah Sınır Kapısı iddiası
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Kazada kızlarıyla birlikte ölen çift, oğullarının düğünden dönüyormuş
        Kazada kızlarıyla birlikte ölen çift, oğullarının düğünden dönüyormuş
        Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
        Rize'nin yüksek kesimleri karla kaplandı
        Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Rize'de de...
        Ankara'daki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Rize'de de...
        'Doğal buzdolabı serendi'ler otel odası oldu
        'Doğal buzdolabı serendi'ler otel odası oldu
        Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de başladı
        Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası, Rize'de başladı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı