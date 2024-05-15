Rize'de kaçak silah imal edilen atölyede 26 dinamit lokumu ele geçirildi

Ele geçirilen 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve barutun, İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği bildirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Güneysu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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