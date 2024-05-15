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        Rize'de kaçak silah imal edilen atölyede 26 dinamit lokumu ele geçirildi

        Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:18
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        Rize'de kaçak silah imal edilen atölyede 26 dinamit lokumu ele geçirildi
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        Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Güneysu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 2 elektrikli matkap, mengene, taş torna makinesi, elektrikli taşlama makinesi, 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye, 3 barut, 34 yay, 14 namlu, 8 kabza kapağı, 8 şarjör, 1 tabanca tetiği, 5 tabanca iğnesi, 4 pim, 131 tabanca fişeği ile 3 boş kovan ele geçirildi.

        Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Ele geçirilen 26 dinamit lokumu, 3 elektrikli fünye ve barutun, İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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