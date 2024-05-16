Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Çaykur Didi Stadı'nda yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşuyla devam eden idman, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları devam eden kaleci Gökhan Akkan ve Emirhan Topçu, çalışmada yer almadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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