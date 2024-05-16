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        SGK Rize İl Müdürü Durmuş'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rize İl Müdürü Levent Durmuş, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:23
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        SGK Rize İl Müdürü Durmuş'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rize İl Müdürü Levent Durmuş, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

        Durmuş, mesajında, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

        Sosyal güvenlik sisteminin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti:

        "Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi verilmektedir. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır."

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