SGK Rize İl Müdürü Durmuş'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Rize İl Müdürü Levent Durmuş, 13-19 Mayıs'ta kutlanan "Sosyal Güvenlik Haftası" dolayısıyla mesaj yayınladı.

Durmuş, mesajında, hafta dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerle toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Sosyal güvenlik sisteminin, bireyleri hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistem olduğunu aktaran Durmuş, şunları kaydetti: