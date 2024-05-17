Rize Valiliği turizmin gelişmesi için ilde bungalov evlerle ilgili çalışma yapıyor

RİZE(AA- Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son günlerde bölgede artan bungalov evlerle ilgili olarak, "Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Baydaş, Ardeşen Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bungalov tipi konaklamaların Rize turizminde olması gerektiğine belirtti.

Rize açısından en önemli meselelerden birisinin turizm olduğunu altını çizen Baydaş, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu için çok yüksek beklentiler var. Bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Buradaki meselelerimizden bir tanesi de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir ve talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespit de ana hedefimiz var. Mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği ve konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç. Biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Bu yapıların mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım."

Baydaş, kamu olarak her türlü kolaylığı vatandaşlara sağlayacaklarını da belirterek, şöyle konuştu: "Çünkü turizm ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı, havalimanının kullanımı ve Rize'mize olan talep arttıkça konaklama ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adıma onlarda karşılık verecek. "Burada kırmızı çizgilerimiz var. Dere yatağının içerisinde olanlar var. Bugün Ardeşen-Çamlıhemşin Ayder yolu güzergahı üzerinde olacak olanlar var. Geri çekilmesi, sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız. Yani yapıcı bir yaklaşımla karşımızda bu işletmeleri gerçekleştiren arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsat aşamasında idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz."