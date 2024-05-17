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        Rize Valiliği turizmin gelişmesi için ilde bungalov evlerle ilgili çalışma yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:22
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        Rize Valiliği turizmin gelişmesi için ilde bungalov evlerle ilgili çalışma yapıyor
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        RİZE(AA- Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, son günlerde bölgede artan bungalov evlerle ilgili olarak, "Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz." dedi.

        Baydaş, Ardeşen Kaymakamlığı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, bungalov tipi konaklamaların Rize turizminde olması gerektiğine belirtti.

        Rize açısından en önemli meselelerden birisinin turizm olduğunu altını çizen Baydaş, şunları kaydetti:

        "Turizm sezonu için çok yüksek beklentiler var. Bu beklentilerle ilgili de ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. Buradaki meselelerimizden bir tanesi de konaklama meselesidir. Bu konaklamanın ruhsatlı ve kontrol edilebilir yapılarda gerçekleşmesi meselesidir. Özellikle bölgemizde son dönemde çokça bungalov ve turizm amaçlı konutların kullanılmasıyla ilgili ciddi bir ve talep var. O talebe bağlı olarak da bir arz gelişiyor. Bir defa tespitini yapmayla ilgili bir süreç çalışıyoruz. Evvela tespit yapıyoruz. Bu tespit de ana hedefimiz var. Mutlaka bungalov tipi konaklamanın olması lazım. Turizm çeşitliliği ve konaklama alternatifi açısından ciddi bir ihtiyaç. Biz bu ihtiyacın giderilmesi taraftarıyız. Bu yapıların mutlaka bildirim kurallarına riayet edecek şekilde olması lazım."

        Baydaş, kamu olarak her türlü kolaylığı vatandaşlara sağlayacaklarını da belirterek, şöyle konuştu:

        "Çünkü turizm ve konaklama çeşitliliği açısından gereksinim duyuyoruz. Burada turist sayısı, havalimanının kullanımı ve Rize'mize olan talep arttıkça konaklama ihtiyacıyla ilgili talep artacak. Bu tesisleri işleten arkadaşlarımız da bu manada bizim attığımız bu adıma onlarda karşılık verecek. "Burada kırmızı çizgilerimiz var. Dere yatağının içerisinde olanlar var. Bugün Ardeşen-Çamlıhemşin Ayder yolu güzergahı üzerinde olacak olanlar var. Geri çekilmesi, sınırlar dahilinde gelmesi gerekenlerle ilgili oturup tebliğlerde bulunacağız. Yani yapıcı bir yaklaşımla karşımızda bu işletmeleri gerçekleştiren arkadaşlarımızın ve vatandaşlarımızın yapıcı yaklaşımıyla biz bu sorunu ruhsat aşamasında idare olarak elimizden gelen her türlü desteği ve kolaylığı sağlayarak çözebileceğimiz düşüncesindeyiz. Şehrimiz açısından bir problem gibi görülen bu meseleyi turizm açısından fırsata çevirmeyi düşünüyoruz."

        Vali Baydaş, "Dere yatağı, taşkın ve heyelan sahası içinde olanlar var. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yapıyoruz. Diyeceğiz ki biz sana ruhsat sürecinde kolaylık sağlayacağız. Alternatif alanlar belirleyeceğiz. Diyeceğiz ki biz bu alanda yapılaşmayı teşvik ediyoruz. Gelin bu alanda bungalovla ilgili yapılaşma yapabilirsiniz. Biz de destek vereceğiz. Bizim bungalov yapılarına veya ilave alternatif turizm yapılarına ihtiyacımız var. Biz bu ihtiyacımızı hukuki ruhsatlı zeminde gidermenin yollarını açacağız. Onların nereye konulabileceği, nereye konulamayacağı yasal sınırlarla belli. Onun konulabileceği yerlerde elbette diyeceğiz ki gel burada değerlendirebilirsin ama konulamayacağı yerde de müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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