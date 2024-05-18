Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 19:53 Güncelleme: 18.05.2024 - 19:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:ÇaykurDidi

        Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok

        Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Gaich

        Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar, Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy, Fall, Nuno Da Costa

        Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

        RİZE

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Dirift yapan sürücüye rekor ceza
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Kayseri Başkanı sahaya girmeye çalıştı!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Mücadelede dev heyecan!
        Mücadelede dev heyecan!
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Bir çocuk annesi Nihal’i kim öldürdü?
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!

        Benzer Haberler

        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi
        ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi
        Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası sona erdi
        Türkiye Okul Sporları Satranç Şampiyonası sona erdi
        Rize Valiliği, yaylalardaki 'kaçak bungalov'lar için çalışma başlattı
        Rize Valiliği, yaylalardaki 'kaçak bungalov'lar için çalışma başlattı
        Rize Valiliği turizmin gelişmesi için ilde bungalov evlerle ilgili çalışma...
        Rize Valiliği turizmin gelişmesi için ilde bungalov evlerle ilgili çalışma...
        SGK Rize İl Müdürü Durmuş'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı
        SGK Rize İl Müdürü Durmuş'dan Sosyal Güvenlik Haftası mesajı