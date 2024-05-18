Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:ÇaykurDidi
Hakemler: Burak Pakkan, İbrahim Bozbey, Murat Ergin Gözütok
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer, Muammer Sarıkaya (Dk.76 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.76 Sauer), Akintola, Gaich
Kasımpaşa: Gianniottis, Ben Ouanes, Sadık Çiftpınar (Dk.83 Omeruo), Porozo, Gökhan Gül, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ngoy (Dk.63 Oğulcan Çağlayan), Fall, Nuno Da Costa
Sarı kartlar: Dk.38 Zeqiri, Dk.72 Akintola, Dk.90+1 Sauer (Çaykur Rizespor) Dk. 12 Ben Ouanes, Dk.53 Porozo, Dk.75 Sadiku, Dk.78 Sadık Çiftpınar(Kasımpaşa)
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