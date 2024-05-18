Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik." dedi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa takımının iki maçını da aldığı zaman hesapsız bir şekilde ilk 5'e girip Avrupa kupası iddiasını sürdürebilecek durumda olduğunu söyledi.

Camiayı heyecanlandırdıkları bir sezonda son periyotta ilk 5 şanslarını yitirdiklerini dile getiren Palut, şunları kaydetti:

"Somut bir motivasyon bulmakta zorlandığımız bir periyot yaşadık. Takımımız bunu durumu, ciddiyetle mücadeleyle, girdiği pozisyonlarla ve oyunu kazanma arzusu noktasında hiçbir şekilde bize lanse ettirmedi. Gayet ciddiydik. Maçı çok istedik. Sanki Avrupa iddiasını sürdüren takım Rizespor'muş gibi bir görüntü sahada vardı. Ama maalesef golü bulamadık. Özellikle son dakikada bir karambol yaşadık. Ama bütünde galibiyete yakın taraf bizdik. Bu güzel sezonu iç sahada galibiyetle noktalamak isterdik ama bugün bir puan alabildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'ya başarılar diliyorum. Bizi destekleyen taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum."

- Kasımpaşa cephesi

Lacivert-beyazlı ekibin teknik direktörü Sami Uğurlu, Rize'ye galibiyet ve bir hedef doğrultusunda geldiklerini belirtti.

Diğer maçların da kendilerini ilgilendirdiğini ifade eden Uğurlu, "Hedefimiz galip gelmekti. Ligin son maçında Kasımpaşa tarihinde olmayan Avrupa kuplarına gitme hayalini gerçekleştirmek istiyorduk. Ancak zorlu bir rakip ve iyi bir takıma karşı oynadık. Çaykur Rizespor'da her zaman hedeflerini üst sıralar olarak belirlemişti." dedi.

Uğurlu, ikinci yarıda çok fazla pozisyon olduğunu belirterek, şunları söyledi: