Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı

Rize'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 19 Nisan-19 Mayıs arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalarda 77 kişinin yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 şahıs, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şahıs, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs olmak üzere toplam 44 şahıs cezaevine teslim edilmiştir. Cezaevine teslim edilen 44 şahıstan 6'sı kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, ticaretini yapmak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak gibi suçlardan, 6'sı hırsızlık, 1'i kasten öldürme suçlarından aranma kaydı bulunmakta olup müdürlüğümüzce ilimiz genelinde huzur ve güven ortamının devamına yönelik suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir."