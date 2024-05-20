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        Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 21:17 Güncelleme: 20.05.2024 - 21:17
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        Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

        Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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