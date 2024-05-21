Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de "Ulusal Çay Kongresi" başladı

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce düzenlenen "Ulusal Çay Kongresi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.05.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de "Ulusal Çay Kongresi" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce düzenlenen "Ulusal Çay Kongresi" başladı.

        Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca sektör temsilcileri ve uzmanların çayla ilgili sunum yapacağı kongre dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

        Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Açılış programının ardından gazetecilere açıklama yapan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, Türk çayının 100. yılında düzenlenen etkinliğin çayın gelecek yüzyıllara taşınması için etkili olacağını söyledi.

        Alim, çayın Türkiye'ye gelişinin yüzüncü yılı olduğunu belirterek, "Çay yüzüncü yılına çok büyük badireler atlayarak geldi. Bundan sonraki yüz yılı çok daha farklı olacak. Ürünlerin farklılaştırılmasından topraksız tarıma kadar her türlü inovasyon çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz da kongrede çayın geleceğini konuştuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Uluslararası birçok akademisyenimiz de burada bulunuyor. Topraktan çay bardağına ulaşıncaya kadar tüm aşamaları akademik ve bilimsel anlamda tüm paydaşlarımızla konuşuyoruz. Çayımızın geleceğini de konuşuyoruz. İklim değişikliği gelecekte dünyanın önemli problemi. Çay üreticisi ülkelerin gelecekte yaşayacağı iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar var. Biz de ülke olarak hazırlık yapıyoruz."

        Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan ise kongrenin çay ihracatı için de çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çayın geçmişini konuştuk. Türk çayını geleceğe taşımak için çok güzel projeler var. Herkesin eline sağlık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Dört isim ifadeye çağrılıyor!
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 4 genç öldü!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        'Hijyen' tanrıçası Denizli'de bulundu!
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Tılsımlı madalyon ne anlatıyor?
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Londra-Singapur uçağı türbülansa girdi: 1 ölü
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        Akıncı İHA'nın arama faaliyetleri dünya basınında
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Reisi'nin cenaze törenine Yılmaz ve Fidan katılacak
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        "Ne bulurlar bende anlamam"
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Kızlarını istismar iddiasıyla 40 yıl hapis verilmişti! Yeni karar!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        Eski kocasını öldüren yazar Funda Demirci'ye istenen ceza açıklandı!
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...
        Beşiktaş açıklaması! İşte bedel...

        Benzer Haberler

        AK Parti Rize İl Başkanı Ayar'dan açıklama:
        AK Parti Rize İl Başkanı Ayar'dan açıklama:
        Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
        Çaykur Didi Stadı'nın zemini yenileniyor
        Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı
        Rize'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı
        30 Yıl sonra yeniden 3'üncü Lige yükselen Çayelispor kupasını aldı
        30 Yıl sonra yeniden 3'üncü Lige yükselen Çayelispor kupasını aldı
        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor – Kasımpaşa maçının ardından
        Çaykur Rizespor – Kasımpaşa maçının ardından