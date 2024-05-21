Rize'de 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S'nin Dikkaya köyündeki evine giden Z.E.Ş. ile E.Ç, silahla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.
Yaralanan O.S, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince yakalanan Z.E.Ş. ve E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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