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        Rize'de 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:20
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        Rize'de 1 kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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        Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bir kişiyi silahla yaraladıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen O.S'nin Dikkaya köyündeki evine giden Z.E.Ş. ile E.Ç, silahla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

        Yaralanan O.S, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma ekiplerince yakalanan Z.E.Ş. ve E.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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