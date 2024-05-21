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        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması:

        ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 20:23 Güncelleme: 21.05.2024 - 20:23
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        ÇAYKUR'dan yaş çay alımı ve kontenjan uygulaması açıklaması:
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        ÇAYKUR, günlük yaş çay alımlarının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekarda 50 kilogram kontenjan uygulanacağını bildirdi.

        ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, birinci sürgün alımlarının 4 Mayıs'ta başladığı ve serbest bir şekilde devam ettiği belirtildi.

        Çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Üreticilerimizin acele etmeden günlük limitlere uygun yaş çay hasadı yapması, kalite açısından önem arz etmektedir. Kurumumuzun günlük mubayaasının 12 bin tonun üzerine çıkması işletmelerimizi zorlamaktadır. Yarından itibaren kısa bir süre için dekara 50 kilogram alım yaparak normal şartlara dönmemiz gerekmektedir."

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