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        Rize'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı

        Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:39
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        Rize'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde dün, trafikte yol vermeme iddiası üzerine çıkan kavgada yaralanan H.G'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        H.G'nin ifadesinde, şahsı daha önce tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını iddia ederek, aralarında tartışma yaşandığını, kendisini korumak için karşı tarafa silahla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

        - Olay

        Çayeli'nin Şairler Mahallesi'nde, H.G. ile Ömer Sofu arasında trafikte yol vermeme iddiası üzerine tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki sürücü birbirlerine silahla ateş etmişti.

        Ağır yaralanan Ömer Sofu olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.G ise ambulansla kentteki bir hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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