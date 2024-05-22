Rize'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli tutuklandı

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan şüpheli, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde dün, trafikte yol vermeme iddiası üzerine çıkan kavgada yaralanan H.G'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye getirilen H.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

H.G'nin ifadesinde, şahsı daha önce tanımadığını, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını iddia ederek, aralarında tartışma yaşandığını, kendisini korumak için karşı tarafa silahla ateş ettiğini öne sürdüğü öğrenildi.