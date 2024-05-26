Rize'de kalp rahatsızlığı bulunan prematüre iki bebek ameliyat edildi

Rize'de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan iki prematüre bebek, İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından ameliyat edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip ve tedavisi devam eden doğuştan kalp hastası 2 bebek, tüm tıbbi ilaç tedavisine rağmen iyileşemedi.

Bunun üzerine 2'si de ikiz gebelikle dünyaya gelen bebekler için İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçildi.