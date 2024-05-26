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        Rize'de kalp rahatsızlığı bulunan prematüre iki bebek ameliyat edildi

        Rize'de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan iki prematüre bebek, İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 26.05.2024 - 15:02
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        Rize'de kalp rahatsızlığı bulunan prematüre iki bebek ameliyat edildi
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        Rize'de doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan iki prematüre bebek, İstanbul'dan gelen özel ekip tarafından ameliyat edildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde takip ve tedavisi devam eden doğuştan kalp hastası 2 bebek, tüm tıbbi ilaç tedavisine rağmen iyileşemedi.

        Bunun üzerine 2'si de ikiz gebelikle dünyaya gelen bebekler için İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ile iletişime geçildi.

        Yaptığı değerlendirme sonucu bebeklerin ameliyatını karar veren Karaci, hastaların sevkinin riskli olması nedeniyle Rize'ye geldi.

        Prof. Dr. Karaci tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat edilen bebeklerin tedavisi sürüyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, bebeklerin yataklarından dahi oynatılmadan yerinde en üst tıbbi ekipman desteğiyle ameliyat edildiğini belirtti.

        Prof. Dr. Ali Rıza Karaci ise 2 prematüre bebeğin akciğer ve kalp arasında açık kalan damarını kapatmak için İstanbul'dan geldiklerini kaydederek, "Normalde bebeklerin İstanbul'a transferi düşünülüyordu ancak hem bebek oldukları hem de transferin zor ve tehlikeli olmasından dolayı bu tür vakaların yatak başında, bulunduğu hastanede ameliyat edilmesinin daha doğru olacağı düşünülmüştür. Sağlık Müdürümüz, Bakanlığımızdan izinleri hızlıca aldıktan sonra hemen Rize'ye gelmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

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