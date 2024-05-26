Çaykur Rizespor yoluna İlhan Palut ile devam edecek
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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