Çaykur Rizespor yoluna İlhan Palut ile devam edecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlhan Palut ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Deneyimli ve başarılı teknik direktör İlhan Palut için önümüzdeki günlerde imza töreni düzenlenecek. Teknik direktörümüz İlhan Palut'u yeniden tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.