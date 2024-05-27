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        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

        Rize'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:04
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        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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        Rize'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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