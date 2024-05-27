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        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:18
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        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Rize'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi Lale Sokak mevkisinde, gece geç saatlerde, Bilal Topçu yönetimindeki 53 AAJ 444 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimine düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Coşkun Sarıhan, Elifnur Kızılpınar ve Fatma Nisa Gelircan yaralandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bilal Topçu'nun hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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