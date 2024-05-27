İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rize ve Gümüşhane'de basın açıklaması ve yürüyüşle protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Rize Şubesi üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan grup adına açıklama yapan AGD Rize Şube Başkanı Ali Kalender, 8 ayı aşkın süredir Gazze'de soykırıma devam eden siyonist İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe daha imza atarak Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla şehit ettiğini söyledi.

Kalender, Filistinlilerin bugün insanlık dramının en acısını yaşadığını vurgulayarak, "Sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücahede vermiyor. Filistinli kardeşlerimiz aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücahede ediyor." dedi.

CHP Rize İl Başkanı Satuk Deniz ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı grup, duanın ardından dağıldı.