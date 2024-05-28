Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:19 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen O.K (43), sürücü belgesi için sağlık raporu almak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi.

        Rapor verilmediği gerekçesiyle sağlık personeliyle tartışan ve cebinden çıkardığı bıçakla tehdit eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        Depremde hayat kurtaracak öneri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        İsrail tankları, Refah şehir merkezine ulaştı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        Dönerin fiyatını fazla buldu, rastgele ateş açtı
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        "Zelenskiy meşru iktidar değil"
        Davalar birleştirildi
        Davalar birleştirildi
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Tekin: Sürecin takipçisi olacağız
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Süper Lig'de haftanın panoraması
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Kentsel dönüşüm için yol haritası
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        Sağlık Bakanı Koca: Biz nasıl insanlar olduk da (Gazze'de) çocuklar ölürken uyuyabiliyoruz?
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        "En çok Yılmaz Güney'i isterdim"
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Milli voleybolcular business class ile dönecek
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan Mourinho müjdesi!
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Deniz Akkaya, dengesini kaybetti
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilen ülkeler hangileri?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski alışkanlıklara izin veremeyiz
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        Küfürlü tezahürat için suç duyurusu!
        "Türkiye'den teklifler var"
        "Türkiye'den teklifler var"
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi
        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Rizespor taraftarları engel oldu
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Rizespor taraftarları engel oldu
        Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor yoluna İlhan Palut ile devam edecek
        Çaykur Rizespor yoluna İlhan Palut ile devam edecek