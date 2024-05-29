MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Canlı Rize'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Mustafa Canlı, MEB Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral, Özel Büro Daire Başkanı Emrullah Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genel Müdür Canlı, Vali Baydaş ile bir süre görüşerek, il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.