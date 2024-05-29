Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Canlı Rize'de ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 29.05.2024 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Canlı Rize'de ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kente gelen Mustafa Canlı, MEB Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral, Özel Büro Daire Başkanı Emrullah Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genel Müdür Canlı, Vali Baydaş ile bir süre görüşerek, il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Canlı, İl Müdürü Tüfekçi'den eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Canlı, Şevket Yardımcı İlkokulunu ziyaret ederek burada öğretmenlerle buluştu.

        Hasan Kemal Yardımcı İlkokulu ve Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Canlı, burada yapay zeka, havacılık ve uzay atölyesini gezerek yetkililerden bildi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        İşte Aziz Yıldırım'ın yeni stat projesi!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Eşinden sonra tanıştıranı da öldürmüş! 2 cinayetin faili aranıyor!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması

        Benzer Haberler

        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alınd...
        Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alınd...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Rize ve Gümüşhane'de protesto edildi
        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Rize'de yolun alt kesimine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Rize'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Rizespor taraftarları engel oldu
        Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Rizespor taraftarları engel oldu
        Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
        Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Palut ile 1 yıllık sözleşme imzaladı