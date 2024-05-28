Rize'de sağlık çalışanlarını tehdit ettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 28 Mayıs'ta sağlık çalışanlarını tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişinin tutuklandığını açıkladı.

Vali Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tehdit ve hakarete uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe'nin de katıldığı ziyarette Baydaş, sağlık çalışanlarına "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vali Baydaş, ziyaretin ardından gazetecilere, hastaneye sağlık raporu almaya gelen bir hastanın, kendisinin istediği gibi olmaması nedeniyle ilgili sağlık personeline karşı saldırgan tutum içerisine girdiğini söyledi. Gerekli müdahalenin hastane personeli tarafından yapıldığını belirten Baydaş, kolluk birimlerince gözaltına alınan şahsın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığını ifade etti. Baydaş, hiçbir kamu görevlisinin, yaptığı kamu görevi nedeniyle şiddete maruz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yaşanmasını istemediğimiz bir hadisedir. Kanun ve hukuk da bu konu da gerekli hassasiyeti göstermektedir." dedi.

Yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Baydaş, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ise görevini iyi şekilde yapan sağlık çalışanlarına karşı bıçakla tehdit gibi vahim bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Bu tür olaylar karşısında sessiz kalmak yerine bir araya gelerek sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bu tür saldırıların son bulması için toplum olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." diye konuştu.