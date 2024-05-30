Rize'de sağanak ve dolu etkili oldu
Rize'nin Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Rize'nin Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanağa ve doluya döndü.
Vatandaşlardan bazıları kapalı alanlara sığınmaya çalışırken, bazıları da park halindeki araçlarının üzerini karton ve battaniye ile kapatarak dolunun yol açabileceği hasardan korumaya çalıştı.
Yağış nedeniyle sürücüler bir süre trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
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