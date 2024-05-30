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        Rize'de sağanak ve dolu etkili oldu

        Rize'nin Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:32
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        Rize'de sağanak ve dolu etkili oldu
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        Rize'nin Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        İl genelinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Pazar ve İkizdere ilçelerinde sağanağa ve doluya döndü.

        Vatandaşlardan bazıları kapalı alanlara sığınmaya çalışırken, bazıları da park halindeki araçlarının üzerini karton ve battaniye ile kapatarak dolunun yol açabileceği hasardan korumaya çalıştı.

        Yağış nedeniyle sürücüler bir süre trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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