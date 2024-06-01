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        Rize'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

        Rize'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:22 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:22
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        Rize'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı
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        Rize'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

        Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, Yusuf S'nin, arazisinde motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Yusuf S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekiplerce patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

        Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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