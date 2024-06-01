Rize'de kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı
Rize'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Rize'de kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Çayeli ilçesine bağlı Yanıkdağ köyünde, Yusuf S'nin, arazisinde motorlu testereyle kestiği ağaç üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan Yusuf S, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ekiplerce patika yoldan sedyeyle taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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