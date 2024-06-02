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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını ziyaret etti:

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:32 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:32
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını ziyaret etti:
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz." dedi.

        Çay Mitingi için Rize'ye gelen Özel, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır ile Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün'ü makamlarında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ardeşen Belediye Başkanlığı çıkışında konuşan Özel, ziyaretler dolayısıyla keyiflerinin yerinde olduğunu belirterek, "Bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı seçildi. Bu 30-35 yıl sonra olan bir şey, çok önemli. Ardeşen bizim siyasetimize uzak bir yer değil. CHP'nin güçlü olduğu bir yer ama geçmişte kendi hatalarımızdan geciktik. Şimdi artık Ardeşen'i bir daha kaybetmemek için başkan çok çalışacak ama biz de onu destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nu ziyaret eden Özel, geçen yıl kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP ilçe başkanı Kadirhan Kadıoğlu'nu andı.

        Özel, Fındıklı'nın, Cumhuriyet Halk Partisinin en hızla toparlanabildiği, gücünü gösterebildiği yer olduğunu kaydederek, sosyal demokrat ve çağdaş belediyeciliğin en iyi örneklerinin verildiğini söyledi.

        Geçmişe göre daha avantajlı süreçlerin olacağını ifade eden Özel, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeler Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) yapısı altında örgütlendiler ve belediye hizmetlerinin eş güdümü, belediye personelinin, meclis üyelerinin, başkanların hem sürecin başında hem süreç ilerledikçe eğitimleri, denetimleri ve birbirleriyle dayanışmalarını örgütleyecek yepyeni bir model var." diye konuştu.

        Özel, bu ay içerisinde Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminin seçileceğine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Çoğunluğumuza dayanıp tamamını almayacağız yönetimin. Oransal olarak dağıtacağız. Kaynaklarda da temsil ettiğimiz nüfus ve temsil ettiğimiz, hizmeti yaptığımız yerde toplamda ne kadar artı değer üretiliyorsa onun üzerinden bir paylaşım söz konusu olacak. Kimseyi dışlamayacağız ama sizin gibi kültür, sanat, turizm noktasında çok desteklenmesi gereken belediyelerin projeleri mutlaka önceliklendirilecek. Avrupa Birliği'nden, diğer fonlardan projelerin bulunması için tüm destekleri Cumhuriyet Halk Partisi ve kurmuş olduğu yapılar sağlamaya çalışacak."

        Belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar olduğunu belirten Özel, "Bu anahtarlar her zamankinden farklı olarak belediyenin veya o kentin altın anahtarı ya da belediyenin kapısının anahtarı, kasa anahtarı değil. Bu sefer başka bir anahtar var. O anahtar gelecekteki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının anahtarı. İyi belediyecilik, dürüst belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halkçı belediyecilik, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidarının kapısını açacak. O anahtarı belediye başkanlarımızın en iyi şekilde iktidarımıza giden kapıyı açmak için kullanacaklarına inanıyoruz." dedi.

        Özgür Özel, daha sonra Fındıklı Belediyesi Kadirhan Kadıoğlu Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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