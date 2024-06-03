Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek

        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) Rize'deki alabalık üreticilerine soğuk hava deposu ile tesislerin modernizasyonu için 10 milyon 425 bin lira değerinde malzeme yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DOKAP) Rize'deki alabalık üreticilerine soğuk hava deposu ile tesislerin modernizasyonu için 10 milyon 425 bin lira değerinde malzeme yardımı yapıldı.

        Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan projeler kapsamında müdürlük bahçesinde düzenlenen törende konuşan Vali İhsan Selim Baydaş, kentte balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla her yıl proje hazırlandığını söyledi.

        Baydaş, geçen sene 1 milyon 861 bin lira bütçeli Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi'nin ilk etabının gerçekleştirildiğini belirterek, üreticilerin talebi doğrultusunda bu yıl 9 milyon 165 lira bütçeli "Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi 2" ve 1 milyon 260 bin lira bütçeli "Geleneksel Kıyı Balıkçılarının ve Su Ürünleri Kooperatiflerinin Fiziksel Kapasitelerinin Geliştirilmesi Soğuk Hava Odası Kurulumu Projesi"nin hayata geçirildiğini ifade etti.

        Alabalık Tesisleri Modernizasyonu Projesi kapsamında su ürünleri yetiştiricilerine destek verildiğini kaydeden Baydaş, 100 yavru balık yetiştirme havuzu, 37 kuluçka dolabı, 17 balık taşıma tankı, 4 balık boylama makinesi, 3 yumurta seçme makinesi, 2 balık hasat kepçesi, 2 oksimetre, 1 kepçe üstü tartı aletinin üreticilere teslim edildiğini aktardı.

        Baydaş, ihracat imkanından dolayı balıkçılık sektörünün çok hızlı büyüdüğüne işaret ederek, "Ciddi bir gelişme sergileniyor. Dünyada artık Norveç somonunun yanında Türk somonu, Karadeniz somonu tercih ediliyor. Türk somonu da artık kıymetli bir alternatif olarak var. Rize bu anlamda üretimde ciddi söz sahibi illerden biri." dedi.

        Rize'nin iç sularının ciddi balık türlerine sahip olduğunun altını çizen Baydaş, türlerin korunması ve çoğaltılması için ciddi çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Vali Baydaş, konuşmaların ardından modernizasyon malzemelerini üreticilere, merkez, Derepazarı, Pazar ve Fındıklı ilçelerindeki balıkçı barınaklarına alabalık üretimi için kurulan 6 soğuk hava odasının anahtarlarını ise su ürünleri kooperatiflerine teslim etti.

        Törene, Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile kooperatif temsilcileri ve üreticiler katıldı.

        Rize'de karada 41, deniz yüzey alanında 4 su ürünleri yetiştiricilik tesisi, bu tesislerin 37'sinde ise kuluçkahane bulunuyor. Bu tesislerde yılda toplam 5 bin 337 ton alabalık ve 57 milyon 646 bin yavru alabalık yetiştiriciliği yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır
        Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor