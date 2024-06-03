Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Rize'de mayıs ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-30 Mayıs arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen şahısların araç ve ikametleri ile üzerlerinde yapılan aramada, 251 gram bonzai, 19 gram esrar, 4 gram skunk, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.