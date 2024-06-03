Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Rize'de mayıs ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 14:33 Güncelleme: 03.06.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rize'de mayıs ayı içerisinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13-30 Mayıs arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik çalışma yürütüldü.

        Tespit edilen şahısların araç ve ikametleri ile üzerlerinde yapılan aramada, 251 gram bonzai, 19 gram esrar, 4 gram skunk, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 32 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 35 kişi hakkında adli işlem yapıldığı, 3'ünün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Jose Mourinho soruları yanıtlıyor
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Temmuz sıcakları haziranda başladı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Alman polis bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        Mayıs enflasyonu açıklandı
        İkinci elde buruk bayram
        İkinci elde buruk bayram
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Galatasaray'dan Berkay atağı!
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Mayısta zam şampiyonu kakao oldu
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi
        Çocuklarda dijital bağımlılık mental yorgunluk sebebi

        Benzer Haberler

        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır
        Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
        Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor