Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaykur Rizespor yeni sezon formalarını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı.

        Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni tasarlanan 7 farklı formanın görüntülerine yer verildi.

        Teknik direktör İlhan Palut'un yaş çay hasadı yapan yöre halkını ziyaret ederek, yeni sezon formalarını hediye ettiği görsellerin de yer aldığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

        "Yeşil ile maviye duyduğumuz sevda bizi bir araya getiren. İçten gelen bu tutku, birlikte gayretle zafere ulaşma arzusu. Sahada bir olma bizim için bir tutku. Birliğimizi gösteren bu forma bizden sana. Bu takım, bu taraftar, bu forma ile sahada. Elini yüreğine koy ve hazır ol. Sahada bir olmak kanımızda var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de uyuşturucuyla ilgili 35 kişi hakkında adli işlem yapıldı
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Rize'de alabalık üreticilerine 10 milyon 425 bin liralık destek
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        Özgür Özel: Çay üreticisinin derdini çözeceğiz
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır (2)
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin belediye başkanlıklarını z...
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır
        Özgür Özel: Çay kanunu mutlaka çıkarılmalıdır