Rize'de ilkokul öğrencilerinden Filistin'e destek
Rize'de ilkokul öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Rize'de ilkokul öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Denizciler İlkokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan 150 öğrenci, Filistin ve Türk bayrakları ile gösteri yaparak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.
"Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açan öğrenciler, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde koreografi sergiledi.
Töreni izleyen öğretmen ve veliler de alkışlarla öğrencilere destek oldu.
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