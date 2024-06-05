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        Rize'de ilkokul öğrencilerinden Filistin'e destek

        Rize'de ilkokul öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:39 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:39
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        Rize'de ilkokul öğrencilerinden Filistin'e destek
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        Rize'de ilkokul öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Denizciler İlkokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan 150 öğrenci, Filistin ve Türk bayrakları ile gösteri yaparak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

        "Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açan öğrenciler, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde koreografi sergiledi.

        Töreni izleyen öğretmen ve veliler de alkışlarla öğrencilere destek oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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