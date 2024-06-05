Rize'de ilkokul öğrencilerinden Filistin'e destek

Töreni izleyen öğretmen ve veliler de alkışlarla öğrencilere destek oldu.

Denizciler İlkokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan 150 öğrenci, Filistin ve Türk bayrakları ile gösteri yaparak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.

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