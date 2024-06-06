Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde tavuklarını ayı saldırılarından korumak isteyen Kasım Gölge, iki ağaç arasına kurduğu ilkel teleferik hattı üzerine, yerden 25 metre yükseklikte kümes kurdu.

İlçeye bağlı Kaplıca köyünde yaşayan Gölge, geçen hafta ayı saldırısı sonucu bazı tavuklarının telef olması üzerine bu duruma çare bulma arayışına girdi. Tavuklarını ayıların ulaşamayacağı yükseklikte tutmaya karar veren Gölge, ağaçlar arasında ilkel teleferik hattı kurdu.

Yük taşımak için elverişli olan hat üzerine kümes yerleştiren Gölge, bir horoz ve 8 tavuk bulunan kümesi geceleri yerden 25 metre yükseklikteki hat üzerinde saklıyor. Gölge, makara sistemiyle sabahları kümesi indirerek horoz ve tavuklarını besliyor.