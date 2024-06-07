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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:42
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        Rize'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı
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        Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Rize'nin Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Hemşin ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 adrese operasyon düzenlendi.

        Ekipler, yaptıkları aramalarda, el yapımı ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 mermi, 9 cep telefonu, 356 kök kenevir ve 37,5 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ünün işlemleri ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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