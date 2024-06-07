Rize'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 3'ünün işlemleri ise devam ediyor.

Ekipler, yaptıkları aramalarda, el yapımı ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 mermi, 9 cep telefonu, 356 kök kenevir ve 37,5 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Rize'nin Çamlıhemşin, Pazar, Ardeşen ve Hemşin ilçeleri ile Artvin'in Arhavi ilçesinde 7 adrese operasyon düzenlendi.

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