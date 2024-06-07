Rize'de anne ayı ve 2 yavrusu dron ile görüntülendi
Rize'nin Çayeli ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu, rehber tarafından dron ile görüntülendi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu, rehber tarafından dron ile görüntülendi.
Rehber Kamil Yazıcı, ilçeye bağlı Abelad Yaylası'nda dron ile görüntü aldığı sırada anne ayı ve yavrularını fark ettiğini söyledi.
Yazıcı, yamaçlarda koşan anne ayı ve yavrularının bir süre sonra karın üzerinden geçerek gözden kaybolduğunu aktardı.
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