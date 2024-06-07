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        Rize'de anne ayı ve 2 yavrusu dron ile görüntülendi

        Rize'nin Çayeli ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu, rehber tarafından dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:34
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        Rize'de anne ayı ve 2 yavrusu dron ile görüntülendi
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        Rize'nin Çayeli ilçesinde anne ayı ve 2 yavrusu, rehber tarafından dron ile görüntülendi.

        Rehber Kamil Yazıcı, ilçeye bağlı Abelad Yaylası'nda dron ile görüntü aldığı sırada anne ayı ve yavrularını fark ettiğini söyledi.

        Yazıcı, yamaçlarda koşan anne ayı ve yavrularının bir süre sonra karın üzerinden geçerek gözden kaybolduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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