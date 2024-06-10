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        Rize'de devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı

        Rize'de vincin üzerine devrildiği inşaat işçisi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:25
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        Rize'de devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
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        Rize'de vincin üzerine devrildiği inşaat işçisi yaralandı.

        Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Aydın (35), devrilen vincin altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla vincin altından yaralı kurtarılan Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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