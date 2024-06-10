Rize'de devrilen vincin altında kalan işçi ağır yaralandı
Rize'de vincin üzerine devrildiği inşaat işçisi yaralandı.
Rize'de vincin üzerine devrildiği inşaat işçisi yaralandı.
Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ali Aydın (35), devrilen vincin altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla vincin altından yaralı kurtarılan Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
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