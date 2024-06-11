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        Rize'de öğretmen ve öğrenciler "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti

        Rize'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:44
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        Rize'de öğretmen ve öğrenciler "sessiz yürüyüş"le İsrail'i protesto etti
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        Rize'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

        Şehit Onur Kılıç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizlerle Sahil Camisi önünde toplandı.

        Grup, Cumhuriyet Caddesi güzergahını takip ederek 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sessiz yürüyüş yaptı.

        Grubun yürüyüşüne bazı veliler de destek verdi.

        Okul Müdürü Hasan Kara, katılıma destek vererek Filistin'in yanında yer alan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etti.

        Filistinliler için dua edilmesinin ardından grup dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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