Bahreyn'den Rize-Artvin Havalimanı'na charter seferler başladı

Bu kapsamda ilk turist kafilesinin kente geldiği aktarılan açıklamada, "Valiliğimiz ve Valimiz İhsan Selim Baydaş'ın girişimleriyle Orta Doğu ülkelerinden haftada 2 gün planlanan charter seferler kapsamında Bahreyn'den havalanan THY uçağı, 151 yolcu ve 4 mürettebatıyla saat 06.57'de Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı." bilgisi paylaşıldı.

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