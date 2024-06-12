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        Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor

        Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:03
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        Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor
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        Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

        Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır."

        Açıklamada, çalışmaların Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 8, Çamlıhemşin'de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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