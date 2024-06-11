Rize'de 4 kişinin yapay gölde akıntıya kapılmasına ilişkin yakalanan kişi adliyeye sevk edildi

Rize'de, Fırtına Vadisi'ndeki yapay gölde akıntıya kapılan 4 Kur'an kursu öğrencisinden 2'sinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan kişi adliyeye sevk edildi.

Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzenlerin maruz kaldığı olayın ardından gözaltına alınan kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Pazar Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Kur'an kursu öğrencileri M.K. ve Ş.E'nin cenazeleri, Rize Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından kara yoluyla memleketleri Van'a gönderildi.

Durumu ağır olan V.E. ve Y.G'nin tedavileri ise Rize'deki hastanelerde devam ediyor.

Dün, Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano ve rafting yapmak için oluşturulan yapay gölde serinlemek amacıyla suya giren 6 Kur'an kursu öğrencisinden 4'ü akıntıya kapılarak sürüklenmişti.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan 4 öğrenci hastaneye kaldırılmış, öğrencilerden M.K. ve Ş.E. Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.