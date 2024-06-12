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        CHP Rize İl Teşkilatından yaş çay bedellerinin bayram öncesi ödenmesi isteği

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, mayıs ayı yaş çay alım bedellerinin üreticiye Kurban Bayramı öncesi ödenmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:31
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        CHP Rize İl Teşkilatından yaş çay bedellerinin bayram öncesi ödenmesi isteği
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        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, mayıs ayı yaş çay alım bedellerinin üreticiye Kurban Bayramı öncesi ödenmesini istedi.

        Deniz, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, yaş çay alım bedellerinin 28 Haziran'da ödeneceğinin söylendiğini belirtti.

        Bu ödeme tarihinin kabul edilemeyeceğini savunan Deniz, şöyle konuştu:

        "Yaş çay alım bedellerini 13-14 gün önce ödemek ne ÇAYKUR'u batırır ne Hazine'yi iflas ettirir. Sadece çay üreticisini, esnafı sevindirir. Önceki bayramlarda ödendiği gibi bu sefer de bayramdan önce mayıs ayı yaş çay alım ve budama bedellerini ödeyiniz. Ödeyiniz ki çay üreticisi Kurban Bayramı'na boynu bükük girmesin."

        Deniz, bu topraklarda üretilen ve üretilebilen her şeye hep birlikte mücadele ederek sahip çıkacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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