CHP Rize İl Teşkilatından yaş çay bedellerinin bayram öncesi ödenmesi isteği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, mayıs ayı yaş çay alım bedellerinin üreticiye Kurban Bayramı öncesi ödenmesini istedi.

Deniz, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında, yaş çay alım bedellerinin 28 Haziran'da ödeneceğinin söylendiğini belirtti.

Bu ödeme tarihinin kabul edilemeyeceğini savunan Deniz, şöyle konuştu:

"Yaş çay alım bedellerini 13-14 gün önce ödemek ne ÇAYKUR'u batırır ne Hazine'yi iflas ettirir. Sadece çay üreticisini, esnafı sevindirir. Önceki bayramlarda ödendiği gibi bu sefer de bayramdan önce mayıs ayı yaş çay alım ve budama bedellerini ödeyiniz. Ödeyiniz ki çay üreticisi Kurban Bayramı'na boynu bükük girmesin."